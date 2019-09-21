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Защитник «Уфы» Никитин: ну что Шюррле показал?

Защитник «Уфы» Никитин: ну что Шюррле показал?
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Погода, если честно, облегчила нам жизнь. Потому что легче было перемещаться, когда не жарко. Поэтому ощущения были неплохими, нормально себя чувствовали.

Почему большинство верховых выиграли мы? Потому что, наверное, выше ростом мы. У них только Жиго и Кутепов высокие, они много сняли верховых. Остальные у них плохо играют головой. Поэтому думаю, что это наш козырь.

Что касается того, как игралось против мастеровитых спартаковцев, того же Шюррле, то играет команда. Ну что Шюррле сегодня показал? Когда игрок не может показать свои лучшие качества, тут ничего не поможет. Если Шюррле умеет распоряжаться мячом и открываться в нужные зоны, то если мы не даём ему принимать мяч, как он их будет реализовывать? Любого игрока можно закрыть, если правильно против него играть", — сказал Емельянов YouTube-каналу «Уфы».

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