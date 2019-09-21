Болт: Мбаппе способен успешно играть в любой команде
Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиане Мбаппе.
«Мбаппе — отличный футболист. Быстрый, техничный и крайне эффективный на поле. Он ещё очень молод. Думаю, Мбаппе способен успешно играть в любой команде», — приводит слова Болта пресс-служба ФИФА.
Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне 20-летний французский форвард принял участие в 3 матчах Лиги 1, записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу. На данный момент игрок восстановился после травмы и готов помочь команде в матче с «Лионом». В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе национальной команды Франции.
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