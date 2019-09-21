Бывший игрок «Рубина» Скотти: в России чрезмерное потребление алкоголя
Бывший защитник «Рубина» Андрес Скотти поделился мнением об употреблении алкоголя в России.
«У нас в Уругвае пьют очень мало. Всё из-за вождения. Никакого алкоголя в крови, никаких промилле — только в этом случае разрешено садиться за руль. Многие недовольны. Многие ходят выпивать в рестораны, но в целом да, в Уругвае пьют мало.
А в России? Ха-ха! В России чрезмерное потребление алкоголя. У меня иногда было впечатление, что все пьют. Но это ваша культура. В ваших традициях – гостеприимство, тёплый прием. Гостя принято встречать радушно, в том числе алкоголем, чтобы выказать расположение. Я пробовал водку, но крепкий алкоголь не для меня. Мой выбор – хорошее вино", — приводит слова Скотти «Спорт день за днём».
«Зенит» — Рубин»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги
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