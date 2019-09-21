Болт назвал футболистов, с которыми был бы готов пробежать эстафету
Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
«Я бы пробежал с Криштиану Роналду, Килианом Мбаппе и Гаретом Бэйлом», — приводит слова Болта пресс-служба ФИФА.
Напомним, после завершения карьеры легкоатлета Болт попробовал себя в футболе. Ямайский спортсмен сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но не смог достичь договорённости по условиям контракта и покинул команду. Позже Болт отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом «Валетта». В январе текущего года Болт объявил, что не станет продолжать футбольную карьеру.
Болт сделал выбор между Роналду, Месси и ван Дейком в споре за приз игроку года
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