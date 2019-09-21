Б. Силва: играть под руководством Гвардиолы утомительно

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о работе с главным тренером своей команды Хосепом Гвардиолой.

«Да, утомительно играть под руководством Гвардиолы. В этом нет никаких сомнений. Но это то, что мы должны делать. Если хочешь сражаться за все трофеи ежегодно, нужно, чтобы кто-то давил на тебя каждый день. Иногда это не так легко, но всё же приятно работать с тем, кто не позволяет тебе расслабиться.

Хорошая черта Гвардиолы в том, что он всё время идёт вперёд. Всё, что он говорит тебе, позволяет прогрессировать. Если ты достаточно умен, поймёшь: когда тренер разговаривает на повышенных тонах, это не должно тебя беспокоить. Он просто старается сделать тебя и команду лучше", — приводит слова Силвы AS.