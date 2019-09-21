Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.
«Думаю, мне не нужно из раза в раз повторять, что именно я привёл Роналду в „Реал“. Мне неприятно слышать, когда нынешний президент клуба публично заявляет, что Роналду — лучшее его приобретение. Это мелочно — приписывать себе заслуги других. «Реал» был в течение девяти лет лучшим игроком мира в составе благодаря другому человеку.
Когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть Роналду в команде. Он пытался разорвать подписанное нами ранее соглашение, и Криштиану знал об этом. Сделка могла быть сорвана», — приводит слова Кальдерона A Bola.
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