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Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»

Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»
Футбол / Испания 0

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.

«Думаю, мне не нужно из раза в раз повторять, что именно я привёл Роналду в „Реал“. Мне неприятно слышать, когда нынешний президент клуба публично заявляет, что Роналду — лучшее его приобретение. Это мелочно — приписывать себе заслуги других. «Реал» был в течение девяти лет лучшим игроком мира в составе благодаря другому человеку.

Когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть Роналду в команде. Он пытался разорвать подписанное нами ранее соглашение, и Криштиану знал об этом. Сделка могла быть сорвана», — приводит слова Кальдерона A Bola.

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