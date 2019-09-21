Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ахмат» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Крыльев Советов» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Смирнов, Радонич.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Николай Ерёмин и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент