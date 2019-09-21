«Ахмат» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Крыльев Советов» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.



Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.



«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников, Соболев.



Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Смирнов, Радонич.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Николай Ерёмин и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».