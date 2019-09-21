«Ахмат» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Крыльев Советов» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Смирнов, Радонич.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Николай Ерёмин и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 21 сентября 2019
-
14:08
-
14:07
-
13:48
-
13:40
-
13:25
-
13:25
-
13:12
-
12:54
-
12:47
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
11:59
-
11:46
-
11:43
-
11:26
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:57
-
10:40
-
10:39
-
10:24
-
10:19
-
09:58
-
09:53
-
09:41
-
09:36
-
09:28
-
09:21
-
09:03
-
08:00
-
07:35
-
06:53
-
06:21