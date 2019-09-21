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Осорио: пинок Дриусси запомнился надолго

Осорио: пинок Дриусси запомнился надолго
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых дал ему самый сильный пинок, когда он пробегал через «тоннель приветствия».

«Когда пробегал через «тоннель приветствия», каждый бил очень сильно, но особенно сильный пинок дал Дриусси. Это запомнилось надолго.

В Петербурге живу рядом с Дугласом. Как раз перешли в одно трансферное окно, он говорит по-испански. Общаемся часто. Считаю его очень хорошим товарищем. Дуглас Сантос говорил, что Дзюба всё время шутит на испанском, но ничего непонятно. Если уж Дугласу ничего не понятно, то мне тем более, он ведь дольше меня в команде. Конечно, над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, потому что он не перестает шутить и подкалывать других. Но это не отменяет того, что я ничего не понимаю", — цитирует Осорио «Спорт день за днём».

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