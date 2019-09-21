ЦСКА призвал фанатов помочь Гончаренко собрать состав на матч с «Краснодаром»
ЦСКА в своём «твиттере» оригинальным роликом призвал болельщиков помочь главному тренеру команды Виктору Гончаренко собрать состав на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 22 сентября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 19:00 мск.
«Помоги Михалычу собрать состав на матч ЦСКА — «Краснодар». Ждём вас дома, на «ВЭБ Арене», в воскресенье. Нам как никогда нужен наш 12-й игрок", — сказано в сообщении «армейского» клуба.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
После 9 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав 20 очков. ЦСКА, имея в активе на очко меньше, занимает 4-е место.
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