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«Зенит» упустил победу в матче молодёжного первенства России с «Рубином»

«Зенит» упустил победу в матче молодёжного первенства России с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура молодёжного первенства России петербургский «Зенит» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия „Зенита" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 15-й минуте полузащитник „Зенита“ Максим Бачинский открыл счёт. На 87-й минуте петербургский клуб пропустил ответный мяч от казанской команды, автором которого стал нападающий Джоси Дзауров, и упустил победу в этой встрече. Тем не менее петербургский «Зенит» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве страны до пяти матчей.

Петербургский „Зенит“ набрал 20 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Казанский „Рубин“ (11) — на 12-м месте.

Россия - Молодёжное первенство. 10-й тур
21 сентября 2019, суббота. 11:30 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Рубин-мол.
Казань
1:0 Бачинский – 15'   1:1 Дзауров – 86'
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