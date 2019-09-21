«Зенит» упустил победу в матче молодёжного первенства России с «Рубином»
В матче 10-го тура молодёжного первенства России петербургский «Зенит» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия „Зенита" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 15-й минуте полузащитник „Зенита“ Максим Бачинский открыл счёт. На 87-й минуте петербургский клуб пропустил ответный мяч от казанской команды, автором которого стал нападающий Джоси Дзауров, и упустил победу в этой встрече. Тем не менее петербургский «Зенит» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве страны до пяти матчей.
Петербургский „Зенит“ набрал 20 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Казанский „Рубин“ (11) — на 12-м месте.
- 21 сентября 2019
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