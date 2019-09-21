Эвра: отсутствие уважения к «Манчестер Юнайтед» убивает меня

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отметил, что хочет видеть былое величие английской команды.



«Мы играли на прошлой неделе с „Лестером“, и многие говорили, что будет тяжёлый матч, потому что соперник был в форме. Но где уважение к „Манчестер Юнайтед“? Хочу, чтобы люди вновь боялись нас. Игроки должны прикладывать больше усилий во время матчей. Прекрасно знаю, что играть с „Вест Хэмом“ на выезде непросто, но хочу видеть единый „Манчестер Юнайтед“ в этой встрече.



Хочу, чтобы к нам вернулось былое величие. Все должны понимать, что мы „Манчестер Юнайтед“. Расстраиваюсь, когда люди говорят о моей команде в снисходительном тоне. Отсутствие уважения к „МЮ“ убивает меня. Нам нужны победы, несмотря ни на что. Знаю, что не все были довольны выступлением „МЮ“ в матче с „Лестером“, но мы добыли три очка, и должны делать это постоянно. Когда все игроки оправятся после травм, для „Манчестер Юнайтед“ настанут лучшие дни», — приводит слова Эвра официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» помогает Эвра получить тренерскую лицензию