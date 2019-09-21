Осорио — о переходе в «Зенит»: Деку сказал, что это отличный шанс проявить себя

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал решение перейти из «Порту» в стан сине-бело-голубых.

«Выбрал «Зенит», потому что это большой клуб, и я понимал, что здесь у меня будет возможность профессионально расти. Играя за «Зенит», можно участвовать в больших турнирах и реализовать себя. Ещё один фактор — знал, что в команде много футболистов из Южной Америки. А это важно для более быстрой интеграции в команду.

Кто дал самый ценный совет? Деку, один из моих агентов. Горжусь, что моими делами занимается такая звезда. Деку сказал, что продолжение карьеры в России – отличная возможность, есть шанс проявить себя в другой стране, и я этим воспользовался", — цитирует Осорио «Спорт день за днём».