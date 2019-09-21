Осорио — о переходе в «Зенит»: Деку сказал, что это отличный шанс проявить себя
Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал решение перейти из «Порту» в стан сине-бело-голубых.
«Выбрал «Зенит», потому что это большой клуб, и я понимал, что здесь у меня будет возможность профессионально расти. Играя за «Зенит», можно участвовать в больших турнирах и реализовать себя. Ещё один фактор — знал, что в команде много футболистов из Южной Америки. А это важно для более быстрой интеграции в команду.
Кто дал самый ценный совет? Деку, один из моих агентов. Горжусь, что моими делами занимается такая звезда. Деку сказал, что продолжение карьеры в России – отличная возможность, есть шанс проявить себя в другой стране, и я этим воспользовался", — цитирует Осорио «Спорт день за днём».
Осорио: пинок Дриусси запомнился надолго
- 21 сентября 2019
-
15:27
-
15:24
-
15:10
-
15:05
-
14:54
-
14:54
-
14:36
-
14:35
-
14:08
-
14:07
-
13:48
-
13:40
-
13:25
-
13:25
-
13:12
-
12:54
-
12:47
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
11:59
-
11:46
-
11:43
-
11:26
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:57
-
10:40
-
10:39
-
10:24
-
10:19
-
09:58
-
09:53
-
09:41
Партнерский контент