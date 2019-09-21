Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» разгромило «Сочи» и возглавило турнирную таблицу молодёжного первенства

«Динамо» разгромило «Сочи» и возглавило турнирную таблицу молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Голами в составе московской команды отметились полузащитники Владислав Галкин, Алексей Усанов и Максим Данилин, забившие на 17-й, 46-й и 56-й минуте соответственно. Таким образом, «Динамо» продлило беспроигрышную серию в молодёжном первенстве страны до 7 матчей.

«Динамо» набрало 22 очка и поднялось на 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России, сместив петербургский «Зенит» (20). «Сочи» (6) — на 14-м месте. В следующем туре московское «Динамо» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» примет грозненский «Ахмат».

Россия - Молодёжное первенство. 10-й тур
21 сентября 2019, суббота. 12:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи-мол.
Сочи
1:0 Галкин – 17'   2:0 Усанов – 47'   3:0 Данилин – 56'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент