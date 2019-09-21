«Динамо» разгромило «Сочи» и возглавило турнирную таблицу молодёжного первенства
В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Голами в составе московской команды отметились полузащитники Владислав Галкин, Алексей Усанов и Максим Данилин, забившие на 17-й, 46-й и 56-й минуте соответственно. Таким образом, «Динамо» продлило беспроигрышную серию в молодёжном первенстве страны до 7 матчей.
«Динамо» набрало 22 очка и поднялось на 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России, сместив петербургский «Зенит» (20). «Сочи» (6) — на 14-м месте. В следующем туре московское «Динамо» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» примет грозненский «Ахмат».
- 21 сентября 2019
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