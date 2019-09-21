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Голкипер «Ахмата» Гудиев выбыл на шесть недель из-за травмы

Голкипер «Ахмата» Гудиев выбыл на шесть недель из-за травмы
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Ахмата» Виталий Гудиев в ближайшее время не сможет помочь грозненской команде в связи с травмой, сообщает пресс-служба «Ахмата».

Напомним, 24-летний вратарь получил повреждение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2). В результате медицинского обследования у Гудиева был выявлен надрыв внутренней косой мышцы живота с правой стороны. Сообщается, что голкипер пропустит не менее шести недель из-за травмы.

«Желаем Виталию Гудиеву скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата», опубликованном на странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Гудиев принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги, в одном из которых оставил ворота грозненской команды в неприкосновенности.

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