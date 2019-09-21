Кальдерон: Моуринью вернётся в «Реал», если ситуация в клубе не изменится

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал о непростых отношениях между нынешним руководителем клуба Флорентино Пересом и главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом.



«Отношения между Пересом и Зиданом очень напряжённые. Президенту не понравилось отношение Зидана к Бэйлу и Хамесу, которым он изначально сообщил, что они должны покинуть команду как можно скорее. Теперь они — игроки основного состава, так как в клубе нет альтернативы. Эта не та команда, которую хотел получить Зидан. Он злится, потому что клуб ничего не сделал, чтобы приобрести Погба. Не был подписан никто на усиление полузащиты. Ситуация очень сложная. Если в скором времени ничего не изменится, последует жёсткое решение. Думаю, тогда Моуринью вернётся в „Реал“. У него были предложения из Китая и Франции, однако он не принял их, так как ожидает действий со стороны „Реала“, — приводит слова Кальдерона A Bola.

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