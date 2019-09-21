«Зенит» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 21 сентября в 19:00

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».