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«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Зенит» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 21 сентября в 19:00

«Зенит» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся 21 сентября в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Рубин» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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