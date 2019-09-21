«Тамбов» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся 21 сентября в 19:00

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Ростов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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