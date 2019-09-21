«Короче! Все на „Сочи“». „Динамо“ ярким клипом анонсировало матч 10-го тура РПЛ

«Динамо» на своём официальном канале в YouTube представило яркий клип, посвящённый предстоящему матчу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 22 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ им. Льва Яшина». Начало матча запланировано на 14:00 мск.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Песню в видео исполнили болельщики «Динамо» — лидер рок-группы Casual Алексей Яшин, Николай Сафонов (Casual) и Инга Федотова.

Матч «Динамо» с «Сочи» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург). Роль его ассистентов исполнят Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга).

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Динамо» занимает 11-е место. В активе столичной команды 10 очков.