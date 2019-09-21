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Силва после углового забил четвёртый мяч в ворота «Уотфорда»

Силва после углового забил четвёртый мяч в ворота «Уотфорда»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» в матче шестого тура АПЛ громит «Уотфорд». На 15-й минуте четвёртый мяч в ворота соперника отправил Бернарду Силва. Португалец головой в падении отправил мяч в ворота с нескольких метров после того, как Серхио Агуэро сбросил мяч во вратарскую после углового.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в составе «Сити» отличились Давид Сильва, Серхио Агуэро и Рияд Марез.

«Манчестер Сити» в пяти турах набрал 10 очков, клуб из Манчестера занимает в турнирной таблице третье место. «Уотфорд» неудачно стартовал, набрав лишь два балла в пяти стартовых турах. После провала на старте руководство отправило в отставку Хави Грасию, которого на посту главного тренера «шершней» заменил Кике Флорес.

Марез забил третий мяч «Манчестер Сити» в ворота «Уотфорда»
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