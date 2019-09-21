Силва после углового забил четвёртый мяч в ворота «Уотфорда»
«Манчестер Сити» в матче шестого тура АПЛ громит «Уотфорд». На 15-й минуте четвёртый мяч в ворота соперника отправил Бернарду Силва. Португалец головой в падении отправил мяч в ворота с нескольких метров после того, как Серхио Агуэро сбросил мяч во вратарскую после углового.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее в составе «Сити» отличились Давид Сильва, Серхио Агуэро и Рияд Марез.
«Манчестер Сити» в пяти турах набрал 10 очков, клуб из Манчестера занимает в турнирной таблице третье место. «Уотфорд» неудачно стартовал, набрав лишь два балла в пяти стартовых турах. После провала на старте руководство отправило в отставку Хави Грасию, которого на посту главного тренера «шершней» заменил Кике Флорес.
Марез забил третий мяч «Манчестер Сити» в ворота «Уотфорда»
- 21 сентября 2019
-
18:39
-
18:36
-
18:36
-
18:33
-
18:28
-
18:28
-
18:20
-
18:07
-
17:50
-
17:50
-
17:42
-
17:40
-
17:40
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:21
-
17:07
-
17:00
-
16:47
-
16:25
-
16:20
-
16:15
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:53
-
15:43
-
15:27
-
15:24
-
15:10
Партнерский контент