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Силва оформил дубль и забил шестой мяч «Манчестер Сити» в ворота «Уотфорда»

Силва оформил дубль и забил шестой мяч «Манчестер Сити» в ворота «Уотфорда»
Футбол / Англия 0

В Манчестере начался второй тайм матча шестого тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Несмотря на комфортное преимущество в счёте, хозяева не остановились. Уже на 48-й минуте шестой мяч в ворота «шершней» отправил Бернарду Силва, оформивший дубль. Он получил пас от Давида Сильвы на левом краю чужой штрафной, обыграл оппонента и низом пробил по воротам.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в составе «Сити» также по мячу забили Давид Сильва, Серхио Агуэро и Рияд Марез. «Горожане» громят соперника со счётом 6:0.

«Манчестер Сити» в пяти турах набрал 10 очков. Клуб из Манчестера занимает в турнирной таблице третье место. «Уотфорд» неудачно стартовал, набрав лишь два балла в пяти стартовых турах. После провала на старте руководство отправило в отставку Хави Грасию, которого на посту главного тренера «шершней» заменил Кике Флорес.

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