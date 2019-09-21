Силва стал автором хет-трика в матче «Манчестер Сити» — «Уотфорд»
«Манчестер Сити» в матче шестого тура АПЛ с «Уотфордом» забил седьмой мяч. На 60-й минуте очередной гол в ворота «шершней» забил Бернарду Силва. Португалец в этой встрече оформил хет-трик. Силва после прострела Кевина де Брёйне обработал мяч первым касанием и вторым отправил его в цель.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее в составе «Сити» также по мячу забили Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез и Николас Отаменди.
«Манчестер Сити» в пяти турах набрал 10 очков. Клуб из Манчестера занимает в турнирной таблице третье место. «Уотфорд» неудачно стартовал, набрав лишь два балла в пяти стартовых турах. После провала на старте руководство отправило в отставку Хави Грасию, которого на посту главного тренера «шершней» заменил Кике Флорес.
Силва после углового забил четвёртый мяч в ворота «Уотфорда»
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