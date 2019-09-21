Вуд замкнул классный прострел и оформил дубль в матче «Бёрнли» — «Норвич»

В матче шестого тура АПЛ «Бёрнли» на стадионе «Тёрф Мур» принимает «Норвич». В первом тайме хозяева отправили в ворота новичка лиги два безответных мяча.

На 14-й минуте форвард «Бёрнли» Крис Вуд оформил дубль. Новозеландец на линии вратарской опередил опекуна и замкнул классный прострел Дуайта Макнилла. Ранее, на 10-й минуте, форвард «Бёрнли» открыл счёт после углового.

Видео доступно на «Чемпионате».

Шестой тур АПЛ стартовал накануне, 20 сентября. В матче открытия тура «Борнмут» в гостях обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:1. Сегодня, 21 сентября, состоялся один матч АПЛ — «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева победили со счётом 2:1.

«Бёрнли» после пяти туров в турнирной таблице занимает 14-е место, набрав 5 очков. «Норвич» с 6 набранными баллами располагается на 13-м месте.