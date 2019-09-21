Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче АПЛ со счётом 8:0

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче АПЛ со счётом 8:0
Футбол / Англия 0

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Уотфорд». Матч состоялся на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счётом 8:0.

Хозяева вышли вперёд уже на 1-й минуте – отличился полузащитник Давид Сильва. К 18-й минуте счёт был уже 5:0 в пользу «горожан», авторами голов стали нападающий Серхио Агуэро, полузащитники Рияд Марез и Бернарду Силва, а также защитник Николас Отаменди. Во втором тайме Силва оформил хет-трик, поразив ворота соперника на 48-й и 60-й минутах. На 85-й минуте хозяева забили вновь – отличился хавбек Кевин Де Брёйне.

«Манчестер Сити», набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и уступает лишь «Ливерпулю» (15), которому в этом туре предстоит сыграть с «Челси». «Уотфорд» (2) остался на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
8 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Сильва – 1'   2:0 Агуэро – 7' (пен)   3:0 Марез – 12'   4:0 Силва – 15'   5:0 Отаменди – 18'   6:0 Силва – 48'   7:0 Силва – 60'   8:0 Де Брёйне – 85'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент