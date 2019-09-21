«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче АПЛ со счётом 8:0

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Уотфорд». Матч состоялся на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счётом 8:0.



Хозяева вышли вперёд уже на 1-й минуте – отличился полузащитник Давид Сильва. К 18-й минуте счёт был уже 5:0 в пользу «горожан», авторами голов стали нападающий Серхио Агуэро, полузащитники Рияд Марез и Бернарду Силва, а также защитник Николас Отаменди. Во втором тайме Силва оформил хет-трик, поразив ворота соперника на 48-й и 60-й минутах. На 85-й минуте хозяева забили вновь – отличился хавбек Кевин Де Брёйне.



«Манчестер Сити», набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и уступает лишь «Ливерпулю» (15), которому в этом туре предстоит сыграть с «Челси». «Уотфорд» (2) остался на последнем, 20-м месте.