Бабаев: несколько матчей подряд ЦСКА будто бы преследовал злой рок

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил результаты команды в Российской Премьер-Лиге на стартовом отрезке нынешнего сезона.

«Считаю, мы можем быть удовлетворены текущим положением дел. Действительно, проиграли стартовый матч «Крыльям Советов», но затем команда начала стабильно набирать очки. Хотя несколько матчей подряд нас будто бы преследовал злой рок — приходилось делать вынужденные замены из-за травм игроков ещё в первом тайме. Кроме того, ЦСКА вполне мог набрать больше очков, будь назначен стопроцентный пенальти в ворота «Сочи». Вместе с тем надо сказать, что все наши матчи получились очень непростыми. За исключением разве что домашней встречи с «Ахматом», которую мы выиграли с крупным счётом.

Какие матчи особенно запомнились на этом этапе? Как ни странно это звучит, отмечу дуэль со «Спартаком». Первую половину команда провела очень хорошо. Возможно, это был наш лучший тайм на стартовом отрезке. Действовали с большим преимуществом, но, к большому сожалению, подвела реализация. К тому же сказалась вынужденная замена Дмитрия Ефремова. После перерыва характер игры изменился, хотя мы смогли отыграть пропущенный мяч благодаря точному удару Марио Фернандеса. Увы, потом вновь пропустили и в итоге уступили.

Запомнился также матч с «Локомотивом», когда на нашем стадионе впервые использовалась система VAR. Пришлось изрядно понервничать во всех спорных эпизодах. Очень рад, что справедливость восторжествовала и мы заслуженно выиграли тот матч у серьёзного противника», — приводит слова Бабаева пресс-служба «армейцев» на официальном сайте клуба.

ЦСКА, набрав 19 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 22 сентября, столичная команда на своём поле проведёт матч 10-го тура с «Краснодаром», начало — в 19:00 мск.