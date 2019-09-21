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Фанаты «Зенита» посвятили баннер Риксену, умершему после продолжительной болезни

Фанаты «Зенита» посвятили баннер Риксену, умершему после продолжительной болезни
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Зенита» почтили память бывшего полузащитника клуба Фернандо Риксена перед началом матча 10-го тура с казанским «Рубином».

Фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер с именем экс-футболиста.

Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать. За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год.

Матч «Зенит» — «Рубин» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Покойся с миром, боец
Не стало Фернандо Риксена.
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