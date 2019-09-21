Фанаты «Зенита» посвятили баннер Риксену, умершему после продолжительной болезни

Болельщики «Зенита» почтили память бывшего полузащитника клуба Фернандо Риксена перед началом матча 10-го тура с казанским «Рубином».



Фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер с именем экс-футболиста.



Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать. За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год.

Матч «Зенит» — «Рубин» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.