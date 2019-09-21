Фанаты «Зенита» посвятили баннер Риксену, умершему после продолжительной болезни
Болельщики «Зенита» почтили память бывшего полузащитника клуба Фернандо Риксена перед началом матча 10-го тура с казанским «Рубином».
Фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер с именем экс-футболиста.
Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать. За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год.
Матч «Зенит» — «Рубин» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Покойся с миром, боец
Не стало Фернандо Риксена.
- 21 сентября 2019
-
20:12
-
19:55
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
19:08
-
19:03
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:47
-
18:44
-
18:39
-
18:36
-
18:36
-
18:33
-
18:28
-
18:28
-
18:20
-
18:07
-
17:50
-
17:50
-
17:42
-
17:40
-
17:40
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:26
Партнерский контент