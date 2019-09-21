Хет-три Силвы и все голы — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

В матче шестого тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Уотфорд». Для чемпионов Англии встреча сложилась сверхудачно. Уже в первые 10 минут хозяева отправили два мяча в ворота соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».

На 1-й минуте отличился Давид Сильва, а уже на 7-й минуте Серхио Агуэро реализовал пенальти, удвоив преимущество. В следующие 11 минут в ворота «Уотфорда» мяч побывал ещё трижды. Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди довели счёт до крупного.

Во втором тайме «Манчестер Сити» забил ещё три мяча. Хет-три оформил Бернарду Силва, а в самой концовке Кевин де Брёйне отличным ударом отправил мяч в ближнюю девятку ворот «Уотфорда».

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 13 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Уотфорд», уволивший после неудачного начала сезона Хави Грасию, набрав два очка, замыкает турнирную таблицу.