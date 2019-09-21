«Торпедо» одержало девятую победу подряд в ФНЛ, обыграв «Томь»

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» принимало «Томь». Встреча прошла в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев, отправивший мяч в ворота соперника на 36-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял хавбек «Томи» Дмитрий Плетнёв. Спустя четыре минуты «автозаводцев» вновь вывел вперёд нападающий Иван Сергеев.

Победная серия «Торпедо» в ФНЛ достигла девяти матчей. Московская команда, набрав 37 очков, возглавляет турнирную таблицу.

Результаты других встреч 14-го тура Футбольной национальной лиги

«Чайка» — «Краснодар-2» — 1:1

«Мордовия» — «Текстильщик» — 1:0