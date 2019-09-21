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«Торпедо» одержало девятую победу подряд в ФНЛ, обыграв «Томь»

«Торпедо» одержало девятую победу подряд в ФНЛ, обыграв «Томь»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» принимало «Томь». Встреча прошла в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев, отправивший мяч в ворота соперника на 36-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял хавбек «Томи» Дмитрий Плетнёв. Спустя четыре минуты «автозаводцев» вновь вывел вперёд нападающий Иван Сергеев.

Победная серия «Торпедо» в ФНЛ достигла девяти матчей. Московская команда, набрав 37 очков, возглавляет турнирную таблицу.

Результаты других встреч 14-го тура Футбольной национальной лиги

«Чайка» — «Краснодар-2» — 1:1

«Мордовия» — «Текстильщик» — 1:0

ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
21 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
2 : 1
Томь
Томск
1:0 Рязанцев – 36'   1:1 Плетнёв – 65'   2:1 Сергеев – 69'
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
21 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Белоус – 35'   1:1 Сабуа – 55'
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
21 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Мордовия
Саранск
Окончен
1 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Сергеев – 20'
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