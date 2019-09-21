«Гранада» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде состоится матч 5-го тура испанской Примеры между «Гранадой» и «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. В роли его ассистентов выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Херман Сид Камачо.



После четырёх туров «Барселона», набрав 7 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» располагается строчкой ниже, уступая сине-гранатовым по дополнительным показателям. Лидирует в первенстве «Севилья» (10). С таблицей чемпионата можно ознакомиться на «Чемпионате».

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