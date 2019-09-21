Шомуродов стал единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов открыл счёт в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». 24-летний узбекистанец отличился на 27-й минуте после передачи полузащитника Алексея Ионова.

Для Шомуродова этот гол стал уже восьмым в чемпионате России в нынешнем сезоне. Форвард вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира, оставив позади нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, в активе которого семь мячей.

Матч «Тамбов» — «Ростов» сейчас проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». К 43-й минуте счёт 1:1. На «Чемпионате» доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция встречи.

«Ростов», набрав 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Тамбов» (5) — последнее, 16-е.