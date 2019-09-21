Мелкадзе забил первый гол в РПЛ
В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Ростов». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 38-й минуте при счёте 0:1 голом отличился нападающий хозяев Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат московскому «Спартаку». Для 22-летнего футболиста это первый мяч в Премьер-Лиге. Ранее он забивал только за «Спартак-2».
Мелкадзе на молодёжном уровне представлял «Динамо», а затем перешёл в «Спартак». На взрослом уровне форвард выступает с 2014 года. В сезоне-2017/18 Георгий на правах аренды играл за «Тосно», в составе которого не отличился голами. Минувшим летом его арендовал «Тамбов».
Мелкадзе: почему не получается в «Спартаке»? Проблема в моей голове
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