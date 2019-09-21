Дубль Вуда — в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Норвич Сити»

В матче шестого тура АПЛ «Бёрнли» нанёс поражение «Норвич Сити». Встреча, проходившая на стадионе «Тёрф Мур», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Видео доступно на «Чемпионате».

Главным героем матча стал форвард «Бёрнли» Крис Вуд. Новозеландец оформил в этой встрече дубль. При этом оба мяча были забиты с 10-й по 14-ю минуту.

Сперва Вуд здорово сыграл на угловом, переправил мяч в ворота головой, а затем нападающий замкнул отличный фланговый прострел, забив с линии вратарской.

«Бёрнли» набрал 8 очков и поднялся на седьмую строчку. «Норвич» с 6 набранными баллами занимает 15-е место.

В следующем туре «Бёрнли» в гостях сыграет с «Астон Виллой», а «Норвич» отправится в Лондон на матч с «Кристал Пэлас».