Дубль Вуда — в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Норвич Сити»
В матче шестого тура АПЛ «Бёрнли» нанёс поражение «Норвич Сити». Встреча, проходившая на стадионе «Тёрф Мур», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Видео доступно на «Чемпионате».
Главным героем матча стал форвард «Бёрнли» Крис Вуд. Новозеландец оформил в этой встрече дубль. При этом оба мяча были забиты с 10-й по 14-ю минуту.
Сперва Вуд здорово сыграл на угловом, переправил мяч в ворота головой, а затем нападающий замкнул отличный фланговый прострел, забив с линии вратарской.
«Бёрнли» набрал 8 очков и поднялся на седьмую строчку. «Норвич» с 6 набранными баллами занимает 15-е место.
В следующем туре «Бёрнли» в гостях сыграет с «Астон Виллой», а «Норвич» отправится в Лондон на матч с «Кристал Пэлас».
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