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«Тамбов» — «Ростов»: Мелкадзе оформил дубль

«Тамбов» — «Ростов»: Мелкадзе оформил дубль
Футбол / РПЛ 0

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Ростов». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте при счёте 1:1 хозяева вышли вперёд. Автором гола стал нападающий Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат московскому «Спартаку». Для 22-летнего футболиста этот мяч стал уже вторым в этой встрече.

Таким образом, Мелкадзе забил второй гол в Премьер-Лиге. Ранее он забивал только за «Спартак-2».

Мелкадзе на молодёжном уровне представлял «Динамо», а затем перешёл в «Спартак». На взрослом уровне форвард выступает с 2014 года. В сезоне-2017/18 Георгий на правах аренды играл за «Тосно», в составе которого не отличился голами. Минувшим летом его арендовал «Тамбов».

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