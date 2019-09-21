Кокорин присутствует на матче «Зенит» — «Рубин»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посетил домашний матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
Александр Кокорин
Напомним, Кокорин в этом месяце был освобождён из колонии, где отбывал срок за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года. Вместе с ним сидели его младший брат, а также друг — полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
После освобождения из колонии форвард подписал однолетний контракт с «Зенитом», однако Российский футбольный союз не разрешил клубу заявить его на первую половину нынешнего сезона. Таким образом, Кокорин, скорее всего, уже не поможет сине-бело-голубым в этом календарном году.
Матч «Зенит» — «Рубин» сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 71-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев.
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