Сутормин оформил дубль в матче «Зенит» — «Рубин»
В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и казанским «Рубином». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 75-й минуте счёт стал 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором забитого мяча стал полузащитник Алексей Сутормин, для которого этот мяч стал уже вторым в проходящем матче.
Напомним, хавбек минувшим летом перешёл из «Оренбурга» как раз в «Рубин», но спустя всего неделю перебрался в «Зенит». РПЛ в его трансфере нарушений не усмотрела.
С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирную таблицу соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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