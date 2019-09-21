Сутормин оформил дубль в матче «Зенит» — «Рубин»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и казанским «Рубином». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 75-й минуте счёт стал 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором забитого мяча стал полузащитник Алексей Сутормин, для которого этот мяч стал уже вторым в проходящем матче.



Напомним, хавбек минувшим летом перешёл из «Оренбурга» как раз в «Рубин», но спустя всего неделю перебрался в «Зенит». РПЛ в его трансфере нарушений не усмотрела.



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирную таблицу соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.