Арустамян: у Кокорина были разные варианты, в том числе во Франции

Журналист Нобель Арустамян рассказал о разговоре с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком относительно ситуации с форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным.
«Я пообщался с Семаком. Конечно, он расстроен тем фактом, что Кокорин не может играть до следующего календарного года. При этом он сказал, что были разные варианты, в том числе во Франции, куда мог поехать Кокорин за игровой практикой. Правда, клуб не назвал. Но из-за юридических нюансов это было сделать невозможно. Поэтому Кокорин остаётся в Петербурге тренироваться, но играть не сможет до февраля», — сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, Кокорин в этом месяце был освобождён из колонии, где он отбывал срок за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года. Вместе с ним сидели его младший брат, друг и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
После освобождения из колонии форвард подписал однолетний контракт с «Зенитом», однако Российский футбольный союз не разрешил клубу заявить его на первую половину нынешнего сезона. Таким образом, Кокорин, скорее всего, уже не сможет помочь сине-бело-голубым в этом календарном году.
- 21 сентября 2019
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