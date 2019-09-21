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«Ювентус» одержал волевую победу в матче с «Вероной», забили Рэмси и Роналду

«Ювентус» одержал волевую победу в матче с «Вероной», забили Рэмси и Роналду
Футбол / Италия 0

В 4-м туре итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Верону». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 20-й минуте, не сумев реализовать пенальти, гости всё же вышли вперёд благодаря голу полузащитника Мигела Велозу. Спустя 11 минут бьянконери восстановили равенство в счёте усилиями хавбека Аарона Рэмси. Победу «старой синьоре» принёс нападающий Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 49-й минуте.

«Ювентус» благодаря победе набрал 10 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» (4) располагается на 12-й строчке. С таблицей Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Брешией». «Верона» примет «Удинезе». Оба матча состоятся 24 сентября.

Италия - Серия А. 4-й тур
21 сентября 2019, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Верона
Верона
0:1 Велозу – 20'   1:1 Рэмси – 31'   2:1 Роналду – 49' (пен)
Удаления: нет / Кумбула – 90+4'
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