«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ со счётом 5:0, Сутормин оформил дубль

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Рубин». Матч прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев.



Сине-бело-голубые вышли вперёд на 58-й минуте благодаря точному удару защитника Бранислава Ивановича. На 65-й минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник Алексей Сутормин. Спустя 10 минут хавбек оформил дубль. В концовке матча, на 82-й и 87-й минутах, отличились полузащитники «Зенита» Роберт Мак и Олег Шатов.



Под занавес встречи счёт мог стать 6:0, однако гол нападающего Артёма Дзюбы был отменён из-за офсайда после просмотра судьёй видеоповтора.



«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (10) – 10-й.