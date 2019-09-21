«Ньюкасл» на своём поле сыграл вничью с «Брайтоном»

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 0:0.

Серия «Ньюкасла» без побед в чемпионате Англии достигла трёх матчей. Ранее «сороки» проиграли «Ливерпулю» (1:3) и сыграли вничью с «Уотфордом» (1:1).

«Брайтон» не побеждает в Премьер-лиге уже в течение пяти встреч кряду. В предыдущих турах команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Бёрнли» (1:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), а также проиграла «Манчестер Сити» (0:4) и «Саутгемптону» (0:2).

«Брайтон», набрав 6 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» (5) — 17-е.

Календарь матчей английского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».