«Ньюкасл» на своём поле сыграл вничью с «Брайтоном»
В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 0:0.
Серия «Ньюкасла» без побед в чемпионате Англии достигла трёх матчей. Ранее «сороки» проиграли «Ливерпулю» (1:3) и сыграли вничью с «Уотфордом» (1:1).
«Брайтон» не побеждает в Премьер-лиге уже в течение пяти встреч кряду. В предыдущих турах команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Бёрнли» (1:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), а также проиграла «Манчестер Сити» (0:4) и «Саутгемптону» (0:2).
«Брайтон», набрав 6 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» (5) — 17-е.
Календарь матчей английского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Англия - Премьер-лига. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
«Ман Сити» установил новый рекорд. Пять мячей за 18 минут, разгромлен «Уотфорд»
Маркировка 18+.
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