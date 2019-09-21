«РБ Лейпциг» сохранил первое место в таблице Бундеслиги, разгромив «Вердер»

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник «Лейпцига» Вилли Орбан, отправивший мяч в ворота «Вердера» на 13-й минуте после передачи хавбека Кристофера Нкунку. До перерыва преимущество гостей увеличил полузащитник Марсель Забитцер. С 64-й минуты «Лейпциг» играл в меньшинстве из-за удаления хавбека Конрада Лаймера. В конце встречи голом отметился полузащитник «быков» Марсело Сараччи.

«Лейпциг», набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблице чемпионата Германии, «Вердер» (6) занимает 10-е место.

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