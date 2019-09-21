«РБ Лейпциг» сохранил первое место в таблице Бундеслиги, разгромив «Вердер»
В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал защитник «Лейпцига» Вилли Орбан, отправивший мяч в ворота «Вердера» на 13-й минуте после передачи хавбека Кристофера Нкунку. До перерыва преимущество гостей увеличил полузащитник Марсель Забитцер. С 64-й минуты «Лейпциг» играл в меньшинстве из-за удаления хавбека Конрада Лаймера. В конце встречи голом отметился полузащитник «быков» Марсело Сараччи.
«Лейпциг», набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблице чемпионата Германии, «Вердер» (6) занимает 10-е место.
Посмотреть календарь матчей Бундеслиги можно на «Чемпионате».
Германия - Бундеслига. 5-й тур
21 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Орбан – 13' 0:2 Забитцер – 35' 0:3 Сараччи – 83'
Удаления: нет / Лаймер – 64'
Защитник «Айнтрахта» подал иск к своей маме. Хочет отсудить у неё шесть маек
Даже указал, какие именно.
- 21 сентября 2019
-
21:44
-
21:32
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:19
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:35
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:12
-
19:55
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
19:08
-
19:03
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:47
-
18:44
-
18:39
Партнерский контент