Худяков: только начинаем раскрывать Мелкадзе. «Ростову» он забил на мастерстве

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу команды в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). В составе хозяев два гола забил форвард Георгий Мелкадзе.
«Мы не гроза авторитетов. Тогда бы и у «Динамо», и у ЦСКА отняли очки. Сегодня пацаны настроились. Мелкадзе — молодец. Нам такого игрока не хватало — наконечника, который может реализовывать и решать. Вся команда хорошо двигалась и билась.
Мелкадзе мы только начинаем раскрывать, у него хороший уровень исполнительского мастерства. Может, он попал в свою команду, в нужном возрасте и с мотивацией. Мы ему тут доверяем, а не выпускаем в последние 5-10 минут, вот он и подрасслабился. Стал играть хорошо. Сегодня голы забил на чистом исполнительском мастерстве, исполнил», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 21 сентября 2019
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