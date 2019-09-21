Семак: Дриусси в клинике из-за сотрясения. Малком не тренируется в общей группе
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о повреждении нападающего команды Себастьяна Дриусси, которое он получил в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:0).
Наставник команды из Санкт-Петербурга объяснил также отсутствие в составе полузащитников Александра Ерохина и Малкома.
«Дриусси в клинике, у него сотрясение. Ерохин заболел и не смог принять участие в матче. Малком не тренируется в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на странице клуба в «Твиттере».
«Зенит», набрав 23 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В 11-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится 28 сентября, начало — в 19:00 мск.
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