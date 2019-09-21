Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: Кокорин более чем искупил свою вину

Семак: Кокорин более чем искупил свою вину
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о положении нападающего Александра Кокорина, а также поделился мыслями о победе сине-бело-голубых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (5:0).

«Мы тестируем Кокорина: нужно понять, в каком состоянии находится его колено и мышцы. Как только мы поймём, что он в форме, Саша вернётся в общую группу. Кокорин более чем искупил свою вину. Его поступок никто не защищает и не оправдывает, но свою вину он искупил.

В первом тайме мы контролировали игру, но немного не хватило для того, чтобы забить. Во втором тайме гол раскрепостил игроков. Хорошая и по качеству, и по содержанию игра. Ребята — молодцы. Те, кто вышел на замену, доказали, что могут играть и конкурировать. Соперник очень хорошо двигался, для нас игра была довольно энергозатратной. Бывают такие матчи, когда у одной команды получается больше, а у другой — меньше. Мне очень нравятся качество, игра и рисунок «Рубина», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в «Твиттере».

Семак: Дриусси в клинике из-за сотрясения. Малком не тренируется в общей группе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент