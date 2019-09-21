«Монако» с Головиным продлил серию без побед, сыграв вничью с «Реймсом»

В 6-м туре французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Монако». Матч состоялся на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершился со счётом 0:0.



В составе монегасков на поле в стартовом составе вышел российский полузащитник Александр Головин. Хавбек провёл на поле весь матч.



«Монако» по-прежнему не может одержать победу в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Команда трижды сыграла вничью, а в остальных встречах потерпела поражение.



«Монако», набрав 3 очка, продолжает находиться в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» (8) – 10-й. С таблицей Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Результаты параллельных матчей:



«Метц» – «Амьен» – 1:2

«Бордо» – «Брест» – 2:2

«Ним» – «Тулуза» – 1:0

«Ницца» – «Дижон» – 2:1