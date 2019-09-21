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«Монако» с Головиным продлил серию без побед, сыграв вничью с «Реймсом»

«Монако» с Головиным продлил серию без побед, сыграв вничью с «Реймсом»
Футбол / Франция 0

В 6-м туре французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Монако». Матч состоялся на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершился со счётом 0:0.

В составе монегасков на поле в стартовом составе вышел российский полузащитник Александр Головин. Хавбек провёл на поле весь матч.

«Монако» по-прежнему не может одержать победу в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Команда трижды сыграла вничью, а в остальных встречах потерпела поражение.

«Монако», набрав 3 очка, продолжает находиться в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» (8) – 10-й. С таблицей Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 0
Монако
Монако

Результаты параллельных матчей:

«Метц» – «Амьен» – 1:2
«Бордо» – «Брест» – 2:2
«Ним» – «Тулуза» – 1:0
«Ницца» – «Дижон» – 2:1

Франция - Лига 1. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 2
Амьен
Амьен
0:1 Гирасси – 39'   0:2 Дибасси – 54'   1:2 Диалло – 68'
Франция - Лига 1. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
2 : 2
Брест
Брест
1:0 Бриан – 6'   1:1 Грандсир – 20'   1:2 Отре – 45+1'   2:2 Пабло – 69'
Франция - Лига 1. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
1 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Филиппото – 39'
Удаления: нет / Диаките – 81'
Франция - Лига 1. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Дижон
Дижон
0:1 Тавареш – 22'   1:1 Дольберг – 29'   2:1 Аталь – 47'
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