«Монако» с Головиным продлил серию без побед, сыграв вничью с «Реймсом»
В 6-м туре французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Монако». Матч состоялся на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершился со счётом 0:0.
В составе монегасков на поле в стартовом составе вышел российский полузащитник Александр Головин. Хавбек провёл на поле весь матч.
«Монако» по-прежнему не может одержать победу в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Команда трижды сыграла вничью, а в остальных встречах потерпела поражение.
«Монако», набрав 3 очка, продолжает находиться в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» (8) – 10-й. С таблицей Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Франция - Лига 1. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 0
Монако
Монако
Результаты параллельных матчей:
«Метц» – «Амьен» – 1:2
«Бордо» – «Брест» – 2:2
«Ним» – «Тулуза» – 1:0
«Ницца» – «Дижон» – 2:1
Франция - Лига 1. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 2
Амьен
Амьен
0:1 Гирасси – 39' 0:2 Дибасси – 54' 1:2 Диалло – 68'
Франция - Лига 1. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
2 : 2
Брест
Брест
1:0 Бриан – 6' 1:1 Грандсир – 20' 1:2 Отре – 45+1' 2:2 Пабло – 69'
Франция - Лига 1. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
1 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Филиппото – 39'
Удаления: нет / Диаките – 81'
- 21 сентября 2019
-
23:09
-
23:06
-
22:50
-
22:50
-
22:45
-
22:24
-
22:11
-
22:06
-
22:01
-
21:58
-
21:44
-
21:32
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:19
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:35
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:12
-
19:55
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:35
Партнерский контент