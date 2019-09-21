«Боль. Разочарование. Несправедливость». Дзюба пошутил над видео с собой
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пошутил над эпизодом в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (5:0).
На 90-й минуте при счёте 5:0 в пользу сине-бело-голубых 31-летний форвард поразил ворота казанской команды, однако гол был отменён после просмотра арбитром видеоповтора, при котором выяснилось, что игрок находился в офсайде.
Дзюба в своём «инстаграме» опубликовал видео, на котором показываются его эмоции после решения судьи, и сопроводил его следующей подписью: «Боль… Разочарование… Несправедливость».
«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (10) – 10-й. С расписанием нынешнего розыгрыша первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
Дзюба: давайте создадим петицию, чтобы мой гол засчитали
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