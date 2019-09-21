Семак: мне нравится «Рубин». 5:0 — единичный случай

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы со счётом 5:0 в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Не думаю, что дело в том, что «Рубин» не оказывал сопротивления. Напротив, они хорошо двигались, играли в ту игру, которую показывают в каждом туре. Матч получился довольно энергозатратным. Старались играть высоко, чтобы не давать «Рубину» подолгу контролировать мяч. Бывает так, что у одной команды получается больше, у другой — меньше.

По организации мне «Рубин» очень нравится. Вы сами говорили в начале чемпионата о том, какая «Рубин» замечательная команда и как здорово они играют. Почему нужно отталкиваться от результата в одном отдельно взятом матче? Что касается структуры игры и движения, то мне эта команда и нравилась, и нравится. Это моё мнение.

Не стал бы говорить, что при Шаронове стало легче готовиться к матчам с «Рубином». О тех же зонах за спинами защитников — не думаю, что у нас было много моментов, когда мы могли убежать в быструю контратаку. Они были, но они не связаны напрямую с тем, что их оборона играет компактно и высоко. Не могу сказать, что матч легко давался. В «Рубине» — футболисты с большим объёмом работы, поигравшие в РПЛ.

По одному матчу судить сложно. Результат получился благоприятным для нас. Если бы игра завершилась со счетом 1:0, то все бы говорили, как тяжело против «Рубина». Играли уверенно, мало теряли мяч в простых ситуациях. Это плюс для нас. 5:0 — единичный случай нежели движение к тому, чтобы забивать столько в каждом матче или что каждую игру «Рубин» будет столько пропускать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».