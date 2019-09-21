Семак: Кокорин нужен «Зениту», сборной России, нашему футболу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы со счётом 5:0 в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» прокомментировал решение РФС, который не разрешил клубу заявить форварда Александра Кокорина на первую половину нынешнего сезона.

«Абсолютно не критикую РФС. Я высказываю мнение относительно конкретных решений. Касательно и приговора суда: я не критикую власть, я далёк от политики. Я высказываю мнение по решению суда и РФС.

Думаю, что, не окажись в этой ситуации Кокорин, возможно, решение могло быть другим. Ещё раз: на сто процентов я не могу этого сказать.

Понятно, что законы для того, чтобы их соблюдать, но законы пишут для людей. Два года без футбола — это очень много для любого игрока. Это то дело, которым он живёт. Кокорин — тот игрок, который нужен нам, сборной, нашему футболу.

Насколько я знаю, клуб не собирается подавать апелляцию, поскольку срок рассмотрения очень длительный. Мне хотелось бы, чтобы всё поскорее решилось, чтобы Саша спокойно вернулся к тренировкам и матчам», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, Кокорин в этом месяце освободился из колонии, где отбывал срок за участие в двух драках в Москве в октябре 2018 года.