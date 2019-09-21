«Интер» победил «Милан» и сохранил лидерство в Серии А

Прозвучал финальный свисток в матче 4-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Интер». Миланское дерби прошло на стадионе «Сан-Сиро» и завершилось победой номинальных гостей со счётом 2:0.



Нерадзурри вышли вперёд в начале второго тайма, на 49-й минуте. Автором гола стал полузащитник Марсело Брозович. На 78-й минуте преимущество «Интера» удвоил нападающий Ромелу Лукаку.



«Интер» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице «Ювентуса» на два очка. «Милан» (6) остался на 5-й строчке. С таблицей Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».



В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Торино», «Интер» примет «Лацио». Матчи состоятся 26 и 25 сентября соответственно.