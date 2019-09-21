«Интер» победил «Милан» и сохранил лидерство в Серии А
Прозвучал финальный свисток в матче 4-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Интер». Миланское дерби прошло на стадионе «Сан-Сиро» и завершилось победой номинальных гостей со счётом 2:0.
Нерадзурри вышли вперёд в начале второго тайма, на 49-й минуте. Автором гола стал полузащитник Марсело Брозович. На 78-й минуте преимущество «Интера» удвоил нападающий Ромелу Лукаку.
«Интер» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице «Ювентуса» на два очка. «Милан» (6) остался на 5-й строчке. С таблицей Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».
В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Торино», «Интер» примет «Лацио». Матчи состоятся 26 и 25 сентября соответственно.
- 22 сентября 2019
-
00:46
-
00:44
-
00:25
-
00:25
-
00:11
-
00:00
- 21 сентября 2019
-
23:54
-
23:43
-
23:42
-
23:28
-
23:09
-
23:06
-
22:50
-
22:50
-
22:45
-
22:24
-
22:11
-
22:06
-
22:01
-
21:58
-
21:44
-
21:32
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:19
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:35
Партнерский контент