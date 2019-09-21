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«Интер» победил «Милан» и сохранил лидерство в Серии А

«Интер» победил «Милан» и сохранил лидерство в Серии А
Футбол / Италия 0

Прозвучал финальный свисток в матче 4-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Интер». Миланское дерби прошло на стадионе «Сан-Сиро» и завершилось победой номинальных гостей со счётом 2:0.

Нерадзурри вышли вперёд в начале второго тайма, на 49-й минуте. Автором гола стал полузащитник Марсело Брозович. На 78-й минуте преимущество «Интера» удвоил нападающий Ромелу Лукаку.

«Интер» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице «Ювентуса» на два очка. «Милан» (6) остался на 5-й строчке. С таблицей Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате».

В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Торино», «Интер» примет «Лацио». Матчи состоятся 26 и 25 сентября соответственно.

Италия - Серия А. 4-й тур
21 сентября 2019, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Брозович – 49'   0:2 Лукаку – 78'
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