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«Барселона» проиграла «Гранаде», Месси провёл на поле один тайм

«Барселона» проиграла «Гранаде», Месси провёл на поле один тайм
Футбол / Испания 0

В 5-м туре испанской Примеры «Гранада» принимала «Барселону». Матч состоялся на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершился со счётом 2:0.

В начале встречи хозяевам удалось отличиться быстрым голом — на 2-й минуте забил полузащитник Рамон Азиз. В середине второго тайма, на 66-й минуте, преимущество «Гранады» удвоил хавбек Альваро Вадильо, реализовавший пенальти.

Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси, недавно восстановившийся после травмы, полученной ещё в начале августа, провёл на поле весь второй тайм, выйдя на замену после перерыва.

«Барселона» с 7 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» (10) поднялась на первую строчку. С таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 5-й тур
21 сентября 2019, суббота. 22:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Азиз – 2'   2:0 Вадильо – 66' (пен)
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