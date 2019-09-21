«Барселона» проиграла «Гранаде», Месси провёл на поле один тайм
В 5-м туре испанской Примеры «Гранада» принимала «Барселону». Матч состоялся на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершился со счётом 2:0.
В начале встречи хозяевам удалось отличиться быстрым голом — на 2-й минуте забил полузащитник Рамон Азиз. В середине второго тайма, на 66-й минуте, преимущество «Гранады» удвоил хавбек Альваро Вадильо, реализовавший пенальти.
Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси, недавно восстановившийся после травмы, полученной ещё в начале августа, провёл на поле весь второй тайм, выйдя на замену после перерыва.
«Барселона» с 7 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» (10) поднялась на первую строчку. С таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».
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