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Дубль Мелкадзе и гол Шомуродова — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Ростов»

Дубль Мелкадзе и гол Шомуродова — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» обыграл «Ростов» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Автором первого гола стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе. На 61-й минуте Мелкадзе оформил дубль.

Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.

Для «Тамбова» эта победа стала первой в последних семи матчах в чемпионате России. Команда Александра Григоряна прервала победную серию «Ростова», которая состояла из трёх встреч.

«Ростов», набрав 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Тамбов» (8) — 14-е.

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