«Барселона» выдала худший старт сезона в Примере за 25 лет

«Барселона» потерпела поражение в выездном матче 5-го тура испанской Примеры с «Гранадой». Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Сине-гранатовые набрали лишь 7 очков на старте сезона и в настоящий момент занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В пяти турах подопечные Эрнесто Вальверде две победы, однажды сыграли вничью и потерпели два поражения.



Как сообщает Opta, в последний раз «Барселона» так плохо стартовала в Примере 25 лет назад – в сезоне-1994/95. Тогда каталонцами руководил Йохан Круифф.



С турнирной таблицей нынешнего розыгрыша чемпионата Испании можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.



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